Alfabeta: all'accademia Poliarte in mostra "il codice, il segno e il significato"

Il codice, il segno, il significato. Questo il pay-off dell'evento "Alfabeta" che si svolgerà dal 22 settembre al 3 ottobre all’Accademia di Design Poliarte ad Ancona, con mostre, film, laboratori esperienziali, convegni e seminari che ruotano attorno alla comunicazione e ai segni, visivi e testuali. L'idea nasce da un esercizio didattico, la creazione di un alfabeto personale, svolto dagli studenti del primo anno del corso di Graphic e Web Design dell'Accademia dorica. Dal compito assegnato sono emersi dodici "alfabeti", selezionati per l'eleganza delle forme e l'originalità, che saranno protagonisti principali della mostra e attivatori di confronti e incontri dalla grafica alla grafologia, dalla crittografia alla scrittura creativa, dalla grafica espressiva al lettering. L’evento ha l’obiettivo di richiamare presso l' Accademia Poliarte un pubblico variegato, non solo di addetti ai lavori, per scoprire il fascino (e le insidie!) della comunicazione.

Il programma

22 settembre

Ore 17.30

Inaugurazione mostra “AlfaBeta” del direttore dell’Accademia di Belle Arti e Design Poliarte di Ancona prof. Giordano Pierlorenzi e delle autorità.

23 settembre

Ore 19,00

Proiezione del film “The imitation game”

Ore 21,00

Approfondimento sulle tematiche del film con:

Edoardo Montanari: sceneggiatore, scrittore, giornalista, autore cinema e tv, regista;

Giordano Pierlorenzi: Direttore dell’Accademia di Belle Arti e Design Poliarte di Ancona

Paolo Monina: Direttore del Corso Fashion Design e docente per la materia Anatomia dell'Immagine

Moderatore Marco Santarelli

Intelligence, Analisi delle Reti e Complessità

Direttore Scientifico ReS On Network di Londra e Fondazione Margherita Hack, Docente

Responsabile Ricerca Innovativa Accademia Poliarte Ancona.

24 settembre

Ore 18,00

DAL SEGNO ALLA STORIA

La parola come scintilla narrativa

Laboratorio di introduzione alla scrittura creativa

con il prof. Alessandro Morbidelli

25 settembre

Ore 18,00

LE EMOZIONI NEL SEGNO

Laboratorio grafico-emozionale con la dott.ssa Catia Mengucci

e la dott.ssa Giovannella Giorgetti

26 settembre

Ore 17,30

DAL SEGNO AL SEGRETO

Convegno sulla storia del silenzio e della crittografia

Relatori:

Aldo Giannuli politologo, storico e saggista italiano. "Dal segreto al silenzio fino alle fonti" (intervento video registrato)

William Nonnis, Full Stack e Blockchain Developer Ministero della Difesa. "Il protocollo Blockchain che cambierà le strutture dell’organizzazione sociale con l’Uomo protagonista".

Daniele Ottaviani, Cineca"Quantum Computing e la crittografia del futuro" – (intervento video live)

Domenico Ursino, Professore Ordinario di Data Science presso l’Università Politecnica delle Marche e Delegato del Rettore per l’ICT

"Big Data: un rischio e/o un’opportunità"

Marco Santarelli, Intelligence, Analisi delle Reti e Complessità. Direttore Scientifico ReS On Network di Londra e Fondazione Margherita Hack. Docente e Responsabile Ricerca Innovativa Accademia Poliarte Ancona. "Silendo Intelligo: comunicare oggi per l'intelligence".



29 settembre

Ore 18,00

SEGNO E IDENTITA’ VISIVA

Laboratorio grafico-creativo sul monogramma

con il prof. Sergio Giantomassi

30 settembre

Ore 18,00

SEGNO E SIGNIFICATO

Laboratorio di lettering e grafologia

con la dott.ssa Alessandra Millevolte.

1 ottobre

Ore 18,00

I CODICI DELLA NOTIZIA

Seminario di giornalismo con il prof. Franco Elisei

presidente dell’ordine dei Giornalisti delle Marche

2 ottobre

Ore 18,00

SEGNI & CARATTERI

Manuale d’uso.

Incontro con i docenti del corso di Graphic e Web Poliarte:

Giantomassi Sergio, Massimiliano Alessandrini, Raffaele Giorgetti, Raffele Primitivo,

Gaia De Blasio, Rappresentante AIAP | Associazione italiana design della comunicazione visiva



3 ottobre

CHIUSURA EVENTO

La partecipazione è gratuita. Per rispondere alle disposizioni in materia di contenimento del contagio COVID 19 è richiesta la prenotazione per ciascun evento del calendario. La mostra “Alfabeta” è visibile dal 22/09 al 3/10 dalle 18 alle 20 senza prenotazione.