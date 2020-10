Oltre l’ascolto: ripartono gli incontri musicali. Ecco tutti i dettagli

Con quattro incontri musicali nel mese di ottobre, ripartono gli incontri musicali del progetto Oltre l'ascolto, esperienze di diversa abilità nella dimensione della musica. Il ciclo, cominciato in febbraio all’Auditorium della Lega del Filo d’Oro, e interrotto a seguito delle misure di prevenzione del Covid-19, riprende al Teatrino Campana di Osimo, nei mercoledì di Ottobre: 7, 14, 21 e 28, alle ore 17.30.

La novità è che la musica, eseguita dai solisti dell’Accademia d’Arte Lirica con le pianiste Valeria Picardi e Mirca Rosciani, arriverà in diretta streaming agli ospiti della Lega del Filo d’Oro, agli istituti di riabilitazione, case di riposo ed alloggi per anziani del territorio: un modo per rendere fruibile i concerti ad una platea sempre più ampia. La diretta streaming è curata da Osimo Web sulla propria pagina Facebook.Per i concerti al Teatrino Campana è necessaria la prenotazione, telefonando al numero 071-714525 dal lunedì precedente il concerto, dalle 9.30 alle 12.30. Obbligo di indossare la mascherina all’ingresso.