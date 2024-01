Saldi ad Ancona, primi bilanci: «Iniziativa che non serve più»

ANCONA - I saldi? Non servono più, o comunque non sono gli stessi di un tempo. Parola di due commercianti storici del centro di Ancona, Maria Ida Grandinetti e Toni Tanfani. Cause? Su tutti il commercio online, ma anche le stagioni pazze che mandano in confusione le necessità di abbigliamento e il Black Friday.

«I saldi vanno discretamente, ma a mio avviso non servono più- spiega Grandinetti- considerando la crisi che c'è non ci lamentiamo, ma siamo un'azienda storica quindi siamo una situazione un po' particolare. Con Internet il cliente può comprare in ogni periodo dell'anno con la scontistica, con questa logica i saldi non servono più. Poi noi non ci sono più le stagioni e il cliente non sa più quando deve comprare un prodotto. Tutte queste variabili sono difficili da gestire. Chiedo a Confcommercio, se ancora esiste, di mettere mano a questa cosa per il mondo della distribuzione che ancora resiste».

Il Black Friday, in ottica saldi, dice la sua. Ne è convinto Tanfani, titolare di Gisa, che spiega come rispetto allo scorso anno il trend si sia confermato. «Dal momento in cui si parte con il Black Friday, i saldi di fatto partono. E' una iniziativa interpretata in maniera sbagliata, viene scambiato per un anticipo dei saldi e non c'è più la data-evento. Poi ci sono le piattaforme online, che propongono continuamente merce con condizioni particolari e la data fatidica dei saldi non è più così attesa».