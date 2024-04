Stati Generali del Turismo di Confcommercio: in primo piano il Made in Marche

ANCONA - Gli Stati Generali del Turismo Confcommercio Marche hanno dato ampio spazio alla promozione del "made in Marche" e ai valori distintivi della regione. La quarta edizione della kermesse si è svolta questa mattina a Castelfidardo, presso il Cinema Teatro Astra, sotto lo slogan "Ambasciatori dei valori della Regione Marche". L'evento ha posto al centro del dibattito il ruolo cruciale degli imprenditori dell'ospitalità, che incarnano e promuovono i valori fondamentali dei marchigiani.

Focus sui valori marchigiani e il ruolo dell'ospitalità

Il convegno ha evidenziato la professionalità, la serietà, l'onestà e la qualità come elementi distintivi dell'ospitalità marchigiana, puntando a consolidare la regione come meta del benessere e del relax. L'apertura dei lavori, all'insegna della musica grazie alla locale 'Civica Scuola di Musica Paolo Soprani', ha sottolineato il legame tra turismo e cultura. Il Prof. Massimiliano Polacco, Direttore Generale Confcommercio Marche, ha ribadito l'importanza del turismo per la regione, evidenziando il suo impatto positivo sull'economia locale. Inoltre, sono stati affrontati temi cruciali per lo sviluppo del settore, come la riqualificazione delle strutture turistiche e l'importanza del turismo esperienziale.

Turismo esperienziale e digitalizzazione: le chiavi per la crescita delle Marche

Il confronto tra il Presidente della Giunta regionale, Francesco Acquaroli, e il Direttore Polacco ha evidenziato l'importanza della digitalizzazione e della riqualificazione delle strutture turistiche. Grazie ai fondi messi a disposizione, le Marche puntano a migliorare la qualità dell'offerta turistica, rendendo la regione sempre più competitiva sul mercato nazionale e internazionale. Gli interventi dei rappresentanti del settore turistico hanno sottolineato l'eccellenza del territorio marchigiano, la sua bellezza e la sua varietà, che lo rendono attrattivo per un sempre maggior numero di turisti.