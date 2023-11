Nautica di lusso, il mondo guarda (e compra) nelle Marche. «Puntiamo sul Porto Antico come grande vetrina»

ANCONA - Le Marche quarta regione in Italia (prima nazione al mondo) per occupati nella costruzioni di navi e imbarazioni di lusso, dietro solo a Liguria, Friuli e Toscana. La nostra reigone si conferma centrale per il settore e Ancona e il suo porto giocano un ruolo fondamentale. «Immaginiamo un porto che possa dare un'offerta nel suo contesto più storico- ha commentato il sindaco Daniele Silvetti, intervenuto stamattina al forum di Superyacht 24 organizzato in collaborazione con Marche Yachting and Cruising, e Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale- i Porto Antico è la possibilita di dare una grande vetrina alle produzioni della nostra cantieristica. Può offrire tanto alla nautica e al diportismo del futuro».

I dati

La centraità delle Marche è confermata da una ricerca dell'Università Politecnica, firmata da Valentina Giannini, Donato Iacobucci, Marco Ciro Liscio e Martina Orci. Lo studio porta alla luce il miliardo e mezzo fatturato nel 2022 e gli oltre 3mila addetti nel comparto. Ftturato trainato soprattutto dalle esportazioni, che rappresentano oltre il 90 percento delle vendite. «E' un'industria nata oltre 70 anni fa e ha dato origine a una serie di cantieri importanti a ivello internazionae - commenta Maurizio Minossi, presidente dell'Associazioni Marche Yachting and Cruising- i cantieri delle Marche hanno già una posizione consolidata nel mercato con clienti da tutto il mondo, le catene di fornitura fanno il massimo per i propri clienti storici nel territorio ma lavorano anche per Olanda, Nord Europa e Turchia». (VIDEO)

«Adeguare gli spazi»

«Prendiamo sempre più consapevolezza di una realtà che produce un miliardo di fatturato con oltre 200 aziende che ruotano intorno al settore, grazie anche ai 3mila addetti- spiega Vincenzo Garofalo, presidente dell'Autorità di sistema portuale- le strategie per supportare questo comparto richiedono una maggior attenzione delle istituzioni. Noi per primi stiamo guardando la nautica come un grande biglietto da visita per le Marche e come opportuntà di lavoro, di conseguenza bisogna adeguare gli spazi a questa crescita. Non è semplice, perché lo sviluppo è stato veloce, ma stiamo lavorando per dare risposte positive».