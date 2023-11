Marche, la regione delle navi di lusso | VIDEO

Oltre un miliardo di fatturato dei cantieri specializzati nel corso del 2022. Le Marche sono la quarta regione in Italia per manodopera impiegata nella costruzione di imbarcazioni di lusso

ANCONA - La centraità delle Marche nella produzione di navi di lusso è confermata da una ricerca dell'Università Politecnica, firmata da Valentina Giannini, Donato Iacobucci, Marco Ciro Liscio e Martina Orci. Lo studio porta alla luce il miliardo e mezzo fatturato nel 2022 e gli oltre 3mila addetti nel comparto. Ftturato trainato soprattutto dalle esportazioni, che rappresentano oltre il 90 percento delle vendite. «E' un'industria nata oltre 70 anni fa e ha dato origine a una serie di cantieri importanti a ivello internazionae - commenta Maurizio Minossi, presidente dell'Associazioni Marche Yachting and Cruising- i cantieri delle Marche hanno già una posizione consolidata nel mercato con clienti da tutto il mondo, le catene di fornitura fanno il massimo per i propri clienti storici nel territorio ma lavorano anche per Olanda, Nord Europa e Turchia».