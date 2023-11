Fare impresa “con la stoffa”, l’imprenditoria femminile come caposaldo contro la disparità di genere

JESI - Domani venerdì 25 verrà celebrata anche a Jesi con un ricco programma di eventi la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un tema estremamente sentito e purtroppo attuale a causa dei costanti fatti di cronaca legati a violenze di genere e femminicidi.

In un contesto così drammatico, la società di cui facciamo parte ha il dovere di reagire attraverso azioni concrete che alimentino la speranza di raggiungere presto l’obiettivo, quello di un'assoluta e indiscutibile uguaglianza che non lasci più alcun spazio alla barbarie. Tra le tante azioni e manifestazione che in questa ricorrenza vedranno protagonista anche la CNA contro la violenza, vogliamo citare questa storia: domani vi sarà anche l’apertura di una nuova attività in centro a Jesi, infatti Silvia Puri e Maria Grazia Tiberi inaugureranno dalle ore 18.30 in via Pergolesi 34/36 la prima un negozio di articoli per bambini, borse e accessori fatte a mano e articoli per la casa, la seconda un’enoteca immersa tra opere d’arte, artigianato vintage e design.

Maria Grazia è Presidente di Arcivoce e per inaugurare il suo nuovo negozio ha scelto di leggere domani la poesia di Mary Simmerling dal titolo “Come eri Vestita”. L’attività di Silvia si chiama invece “Io ho La Stoffa” e questo nome racchiude un significato fatto di tenacia, laboriosità, inventiva e determinazione che nella ricorrenza contro la violenza sulle donne acquista un senso fortissimo ed evocativo. Il Responsabile sindacale di CNA Jesi Marco Silvi “CNA è fortemente impegnata nel contrastare fenomeni di violenza di genere che non possono essere più tollerati e non devono trovare il minimo spazio nella società attuale. Silvia e Maria Grazia, inaugurando proprio in questa giornata che definirei “di lotta”, lanciano un segnale potente, le rispettive attività arricchiranno il centro jesino perché loro “hanno la stoffa” e in una giornata come quella di domani, non serve aggiungere altro.”