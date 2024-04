Il Comune di Ancona ha annunciato una serie di azioni strategiche mirate a sostenere i nuclei familiari che si trovano in situazioni di disagio economico. Tra le iniziative, si inserisce il sostegno finanziario per il pagamento delle utenze domestiche, approvato dalla giunta comunale su proposta dell'assessore alla Famiglia, Orlanda Latini.

Il totale degli aiuti ammonta a 300.000 euro, provenienti dalle risorse proprie del Comune. Questi contributi sono destinati alle famiglie residenti nel territorio comunale di Ancona e si rivolgono principalmente a coloro che rientrano nella fascia ISEE fino a 10.000 euro. L'assegnazione dei contributi avverrà tramite la formazione di due graduatorie, in base al valore ISEE e al numero di componenti del nucleo familiare. La prima graduatoria sarà per le famiglie con un ISEE fino a 5.000 euro, mentre la seconda sarà per quelle con un ISEE compreso tra 5.001 e 10.000 euro. I contributi varieranno da 100 a 300 euro, a seconda della fascia di appartenenza e del numero di componenti del nucleo familiare.

I beneficiari dei contributi dovranno essere i titolari delle utenze domestiche di energia elettrica, gas e acqua relative alla loro residenza, e dovranno presentare almeno una bolletta insieme all'istanza di richiesta. Il sindaco Daniele Silvetti ha sottolineato l'importanza di questo intervento straordinario per alleviare le difficoltà delle famiglie in un periodo critico, dimostrando così l'attenzione e la vicinanza dell'Amministrazione comunale alle esigenze della cittadinanza.

L'assessore alla Famiglia, Orlanda Latini, ha evidenziato che tali contributi rappresentano un impegno diretto dell'ente verso le famiglie anconetane, specialmente in un contesto segnato da una crisi energetica che ha comportato un aumento significativo dei costi delle bollette. Questa situazione, aggravata dall'aumento generale dei prezzi dei beni e dei servizi di prima necessità, ha reso necessario l'intervento per sostenere le famiglie più colpite, alleviando così il peso delle spese quotidiane. Il bando verrà pubblicato sul sito istituzionale lunedì 8 aprile e sarà attivo per 15 giorni.