Comunità energetiche, si parte. Il 21 dicembre parte l'iter per costituire l'associazione di Comune e Sistema X

FALCONARA - Le comunità energetiche del Comune di Falconara diventano realtà. Partirà domani, giovedì 21 dicembre, l’iter per arrivare alla firma del documento che sancisce la nascita dell’associazione tra lo stesso Comune di Falconara e Sistema X di Michele Massaccesi. Il nuovo organismo associativo gestirà gli impianti fotovoltaici falconaresi garantendo benefici economici alle famiglie e agli esercenti che hanno aderito. Ogni utenza della comunità energetica riceverà periodicamente un importo, frutto della vendita dell’energia verde prodotta dagli impianti solari del Comune e questo permetterà a ciascun utente di abbattere i costi sostenuti per l’elettricità fino al 40 per cento. Le adesioni, gratuite, sono state raccolte la scorsa primavera e dopo un primo periodo di sperimentazione potrebbero essere di nuovo aperti i termini per entrare a far parte delle due comunità, quella di Castelferretti e quella di Palombina Vecchia.

L’impianto fotovoltaico di Castelferretti, installato sul tetto del Palasport Liuti, è stato già completato nel corso dell’estate ed è stata avanzata la richiesta di connessione al distributore. E’ prevista l’attivazione entro gennaio 2024. Ha una potenza di 94 kilowatt. Sempre entro gennaio potrebbe essere completato anche l’impianto di Palombina Vecchia, da installare sul nuovo tetto della scuola Aldo Moro, in corso di realizzazione. Meteo permettendo la nuova copertura della scuola sarà terminata entro i primi giorni del 2024 e subito dopo Sistema X, grazie alla partnership con LBL Elettrica, provvederà all’installazione dei pannelli solari. L’attivazione della comunità energetica, in questo caso, è prevista per marzo 2024 e la potenza è di 134 kilowatt. Le prime comunità energetiche di Falconara nascono dunque su iniziativa dell’amministrazione comunale. E’ stata infatti una delibera di Giunta comunale, approvata lo scorso 9 marzo, a dare impulso all’iter che ha portato alla realizzazione degli impianti da ‘condividere’ con cittadini e operatori economici.

«Ho voluto che il Comune di Falconara fosse promotore e protagonista della transizione energetica nel nostro territorio – ribadisce il sindaco Stefania Signorini –per superare i vecchi modelli di produzione a favore di un nuovo sistema basato sull’autoproduzione grazie a fonti rinnovabili. Per vincere questa sfida serve l’impegno di tutti, enti pubblici, operatori economici e cittadini e questo progetto li coinvolge tutti, stimolando una nuova presa di coscienza. Le comunità energetiche produrranno tre risultati importantissimi: innanzitutto permetteranno di ridurre drasticamente la presenza di Co2 nell’aria tanto nella produzione di energia, quanto nel trasporto, poi consentiranno ai cittadini che hanno aderito di abbattere i costi dell’energia per i propri consumi. Un terzo vantaggio riguarda gli altri produttori di energia pulita, che potranno aderire alla comunità energetica e ottenere benefici economici dalla cessione della produzione in esubero, visto che otterranno 10 centesimi per ogni kilowatt ceduto».