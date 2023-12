Alluvione 2023, online il portale per inoltrare le istanze di imprese e cittadini

È online il nuovo portale Alluvione 2023 della Regione Marche. La piattaforma, messa a punto dal Settore Transizione Digitale e Informatica della Regione Marche, è raggiungibile dal link https://alluvione2023.regione. marche.it e consente a imprese e persone fisiche interessate agli eventi alluvionali, verificatisi sul territorio regionale da maggio 2023, di compilare e inoltrare domande di rimborso.

Tramite il nuovo portale, i cittadini possono sia accedere all’Area personale per aprire nuove istanze di richiesta contributo, sia restare aggiornati su avvisi e ordinanze riguardanti l’alluvione. Al fine di garantire assistenza agli utenti, è stato anche predisposto e organizzato un servizio di helpdesk per la segnalazione di problemi d’accesso o per la richiesta di supporto informatico nell’utilizzo della piattaforma (numero del centralino 071 8061, interno 1 o 4).

Sul portale saranno a disposizione dell’utente un manuale d’uso per l’inserimento delle pratiche e videocorsi. È prevista, inoltre, l’organizzazione di sessioni formative per l’utilizzo della piattaforma rivolte ai Comuni.