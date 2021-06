Gallery



Gestione delle emergenze: nasce nelle Marche il dipartimento solidarietà emergenza della Federazione Italiana Cuochi. All’Einstein-Nebbia di Loreto la sede regionale Nasce anche nelle Marche il Dipartimento Solidarietà Emergenze, l’associazione pensata dalla Federazione Italiana Cuochi per la diffusione dei principi, delle tecniche e delle metodologie della ristorazione collettiva di emergenza. L’Einstein Nebbia di Loreto sarà la sede regionale. L’iniziativa è stata fortemente volta dallo chef marchigiano Antonio Ciotola che è Presidente onorario Nazionale dell’associazione e dal docente chef Paolo Piaggesi, Presidente pro tempore della sezione regionale. Alla cerimonia di inaugurazione della sede hanno partecipato numerosi chef della regione provenienti da tutte le province che con entusiasmo e grande sensibilità verso il volontariato hanno voluto dare la loro convinta adesione. Il Dipartimento Solidarietà Emergenze promuove e diffonde la gestione della ristorazione d’emergenza in caso di calamità con un approccio sistemico, in sinergia con tutte le altre componenti coinvolte nella risposta sanitaria nelle grandi emergenze. Il Presidente Onorario Antonio Ciotola ha illustrato una serie di iniziative ed eventi in programma a livello nazionale e che coinvolgeranno anche la Regione Marche: autoformazione per la cucina da campo nelle emergenze, Food Contest per ragazzi speciali. “L’Einstein-Nebbia rappresenta una vera e propria istituzione d’eccellenza anche per i ragazzi speciali” - ha sottolineato Ciotola. Il Presidente ha annunciato che è stata siglata una convenzione anche con la Protezione Civile. Il Presidente Paolo Piaggesi, che ha fatto gli onori di casa, ha illustrato le prossime tappe amministrative e operative dell’associazione. Intervento molto apprezzato anche quello dello chef Simone Baleani, vice Presidente della sezione Marche. Nel corso dell’incontro sono stati ricordati alcuni commoventi episodi che hanno coinvolto la Federazione Italiana Cuochi nel corso dei drammatici giorni del terremoto, sottolineando il delicato e fondamentale ruolo della cucina nel primo soccorso. “All’Einstein-Nebbia è stata scritta una bella pagina nel segno della solidarietà – ha evidenziato il Dirigente Francesco Lucantoni – anche per i nostri ragazzi sarà un’occasione formativa di grande importanza. Ringrazio il Presidente Ciotola e il nostro docente Paolo Piaggesi per questa iniziativa ”.