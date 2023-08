Parco del Trabocco a Montecarotto: «Completa devastazione dopo l'alluvione, andrebbe chiuso»

MONTECAROTTO - E' uno dei parchi più suggestivi delle Marche, con le sue splendide cascate incastonate in un'area verdeggiante che lascia senza fiato. Stiamo parlando del Parco del Trabocco, a Montecarotto. Purtroppo però il maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione ha di fatto devastato l'intera area. A segnalarlo un nostro lettore, sorpreso che la zona non sia ancora stata interdetta.

"Buongiorno mi riferisco all'articolo in cui avete pubblicizzato il parco del trabocco di Montecarotto come la prima destinazione per ammirare le cascate nelle Marche. Purtroppo dopo le alluvioni degli ultimi mesi il parco di fatto non è fruibile anzi è pericoloso. Nessuna indicazione per arrivare nessun parcheggio nessun sentiero fruibile erba alta 2 metri e paesaggio di completa devastazione. Non capisco come l'amministrazione comunale di Montecarotto non abbia deciso di chiuderlo".