Tempi infiniti (anche) per un'ecografia alla spalla: «Le chiacchiere sono il vostro mestiere»

Via Maestri del Lavoro, 13 · Brecce Bianche

ANCONA - Ecografia alla spalla, tempi lunghissimi e indignazione. E' il caso del lettore Renzo, che invia una segnalazione sulla sede di via Maestri del Lavoro: «Vorrei dare il mio contributo a tutte le lamentele sulla sanità marchigiana. Prenotazione di un ecografifa alla spalla. I tempi: ragionevole 4 mesi , difficoltoso 6 mesi, incredibile 12 mesi. Sono indignato oltre ogni limite.Il sistema sanitario tramite CUP non consente prenotazioni per nessun periodo con motivazioni inspiegabili. Questi politici fanno delle chiacchiere il loro mestiere intanto se stai male ho ti tieni il dolore con tutte le conseguenze e ricorri alla sanità privata credo che ribellarsi , indignarsi e segnalare queste vergogne sia il minimo»