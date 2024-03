Il vino marchigiano protagonista in Spagna: cinque imprese regionali alla Fiera di Valladolid

Per la prima volta, ci sono anche cinque aziende delle Marche tra gli stand della Fiera dell'enoturismo di Valladolid, in Spagna, in programma oggi e domani. «Si tratta di un evento unico a livello europeo che vede coinvolte le principali aziende vinicole dell'enoturismo nelle diverse regioni vinicole dell'Europa meridionale, nonché tour operator e agenzie di viaggio dei mercati internazionali», spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Maria Antonini. Che aggiunge: «La Regione partecipa con cinque imprese in rappresentanza di tutte le province marchigiane, scelte tra le cantine che per prime si sono iscritte all'elenco regionale degli operatori, approvato dalla legge regionale del 2021 Esercizio dell'attività enoturistica nelle Marche».

Le imprese avranno la possibilità di incontrare, «secondo un programma molto serrato, operatori provenienti da tutto il mondo interessati alle Marche come terra ricca di attrazione turistiche, dove è possibile realizzare con la collaborazione delle imprese, esperienze di arricchimento culturale che permettono di entrare in contatto con l'identità, le tradizioni e la cultura dei nostri territori». A conclusione dell'evento, la Regione ospiterà otto tour operator internazionali presenti a Valladolid per un "Famtrip" organizzato nelle Marche, per conoscere direttamente il contesto regionale e promuovere nelle agenzie specializzate l'attività enoturistica.

Gli eventi si svolgeranno dal 15 al 18 marzo, in tutta la regione, con incontri di presentazione delle realtà viticole più rappresentative, durante i quali, oltre a degustazioni, saranno realizzate attività di preparazione di piatti tipici della cucina marchigiana, visita ai luoghi tipici della viticoltura marchigiana, visita a borghi e centri storici.