Oltre 40 collaboratori e lo sguardo rivolto all'ambiente: Magazzini Gabrielli apre un nuovo punto vendita

OSIMO - Il 21 marzo apre a Osimo Stazione un nuovo Superstore Oasi, che si va ad aggiungere agli altri tre presenti nell’area: Ancona zona Baraccola, Castelfidardo e Loreto. “Con questo nuovo punto vendita andiamo a rafforzare la nostra presenza nella regione da cui è partita la nostra azienda per espandersi poi nelle altre quattro Regioni del Centro Italia - ha detto Luciano Gabrielli, Presidente della Magazzini Gabrielli”.

Un punto vendita che, secondo quanto riferisce l'azienda, vuole essere all’avanguardia, accogliente, attrattivo e completo nell’offerta di merci e di servizi. "La convenienza viene garantita attraverso la politica di prezzi bassi sempre, con l’offerta di multipack ulteriormente scontati. Il servizio alla clientela avviene attraverso un ampio assortimento in tutte le categorie merceologiche e con la presenza di banchi serviti nei freschi, ortofrutta, gastronomia, carni e pesce. Anche con questo nuovo punto vendita si conferma la volontà di rispettare tutti i parametri ambientali, economici e sociali: la sostenibilità è al primo posto di tutte le nostre scelte strategiche".

Un occhio all'ambiente

L’Oasi di Osimo è realizzato in base al “Progetto Green” di Magazzini Gabrielli risulta essere in classe energetica A++++. "La climatizzazione - spiega l'azienda - viene garantita dalla presenza di pompa di calore ad alta efficienza estiva ed invernale, l’impianto freddo alimentare è stato realizzato per garantire la catena del freddo per il mantenimento della qualità dei prodotti commercializzati. Nel punto vendita sarà operativo un sistema domotico integrato per la gestione virtuosa dei consumi in grado di controllare tutte le utenze presenti nella struttura. L’impianto di illuminazione dispone di sensori che permettono di adattare la luce ed i relativi consumi alle reali necessità del momento. L’istallazione di un impianto fotovoltaico in copertura e la cura nella sistemazione a verde dell’area scoperta contribuiscono al rispetto dell’ambiente ed all’ecosostenibilità dell’intervento.

Dove si trova

L’Oasi sorge in località Oasi Stazione, al n. 11/A delle Statale Adriatica, su una superficie totale di 3.880 mq, di cui 2.500 adibiti a vendita ed impiegherà 44 collaboratori, tutti della Provincia di Ancona. Il nuovo punto vendita sarà aperto con orario continuato dalle 8 alle 21 e sarà dotato di un parcheggio di 250 posti auto, di cui 140 nel parcheggio coperto al piano semi interrato. L’assortimento ampio e profondo sarà costituito da circa 22.000 referenze di cui 4.000 non food e 18.000 food.