Intelligenza artificiale, ad Ancona arriva la smart factory di "Automa"

Automa, azienda specializzata nella produzione di tecnologie Made in Italy per soluzioni di monitoraggio remoto e telecontrollo in ambito Oil, Gas & Water, sta portando a termine il progetto di ampliamento della sua sede di Ancona che prevede la costruzione di un nuovo stabilimento 4.0 su un’area di oltre 5.000 mq dove è stato realizzato anche il campo prove di protezione catodica. Si tratta di una sorta di smart factory destinata alla building automation, server farm, smart warehouse, nella quale raddoppiare gli spazi per Ricerca & Sviluppo, installare un laboratorio di metrologia, prototipazione rapida e stampa 3D, logistica automatizzata e un auditorium con capienza fino a 100 persone che sarà anche la sede dell’assemblea congressuale di Confapi Ancona fissata per il prossimo 16 giugno. Giorgio Giorgetti è l’Amministratore Delegato dell’azienda con commesse in tutto il mondo, ed è anche Presidente di Confapi Marche.

«Il campo prove realizzato su un’area di 600 mq – spiega Giorgetti - verrà messo a disposizione per corsi di formazione e aggiornamento e permetterà di osservare e valutare, in un unico ambiente, le diverse soluzioni di implementazione della protezione catodica che Automa ha incontrato ed assimilato nei suoi oltre 30 anni di attività in tutto il mondo. Si tratta di un vero “parco divertimenti” per gli esperti di protezione catodica consentendo la simulazione di ciò che verrebbe regolarmente effettuato in campo per il controllo delle condizioni di protezione dalla corrosione».