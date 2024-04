Chiusura della Milano Design Week 2024: Diasen festeggia il suo debutto con un grande successo

SASSOFERRATO- La Milano Design Week 2024 si è conclusa con un successo straordinario, evidenziando il meglio del design innovativo e sostenibile. L'evento ha visto la partecipazione di migliaia di designer, artisti, aziende e appassionati provenienti da tutto il mondo, che hanno contribuito a rendere questa manifestazione un'esperienza unica nel suo genere.

La settimana ha visto il debutto di Diasen, azienda leader in soluzioni per la bioedilizia e per un'architettura sostenibile che promuove l’uso di materiali biofilici e innovativi che sposano la tradizione mediterranea con la modernità del design contemporaneo. Il punto focale è stata l'installazione "Il Bosco in una Stanza", firmata dall’industrial designer Giulio Iacchetti, esposta con grande successo nella Galleria Rossana Orlandi. L’opera, che rappresenta un tributo al Mediterraneo e all'ecosistema del sughero, grazie all’utilizzo di materiali biofilici e naturali ha riprodotto metaforicamente una sughereta offrendo un’esperienza sensoriale e creando connessioni profonde tra i visitatori e l'ambiente circostante.

La partecipazione di Diasen - leader nel settore delle soluzioni per l'architettura green e il comfort sostenibile - alla Milano Design Week ha segnato, per l’azienda, un primo importante passo nel mondo del design. L'impegno nel promuovere l'uso di materiali di prossimità tipici della tradizione mediterranea, come il sughero, l'argilla, la calce e la pietra pomice, ha attirato l'attenzione di un pubblico internazionale sempre più attento al legame tra la bellezza, lo stile e le tematiche di benessere e sostenibilità. “Durante Milano Design Week 2024, abbiamo avuto l'onore di presentare non solo le nostre soluzioni innovative, ma anche la nostra visione per un futuro del design fondato sull’uso di materiali naturali e rigenerativi” – ha dichiarato Diego Mingarelli, fondatore e presidente di Diasen. “È stata la nostra prima partecipazione a questa straordinaria manifestazione milanese e sono rimasto profondamente colpito dalla incredibile varietà di esposizioni, dall'energia creativa che permeava l'intera manifestazione e dall'entusiasmo dei visitatori. Quest'esperienza indimenticabile ci ispira e motiva a continuare con sempre maggiore determinazione sulla nostra strada per innovare e promuovere una visione del design basata sul rapporto inscindibile tra funzionalità, bellezza, natura e comfort".