Parte dalle Marche la sfida di Aira, leader delle tecnologie per l'energia pulita

Sbarca in Italia la rivoluzione energetica del riscaldamento a pompa di calore, e tutto parte proprio dalla Marche. Nei giorni scorsi Aira, la società svedese di tecnologie per l’energia pulita, ha annunciato il lancio ufficiale con l’obiettivo di raggiungere, nei prossimi dieci anni, un milione di case in Italia e cinque milioni di abitazioni in tutta Europa attraverso soluzioni tecnologiche sostenibili. E la società, che fa parte della gigantesca holding con base in Svezia Vargas, parte proprio dall'entroterra della nostra Regione, grazie all'acquisto della Termocinque Panzini Gruppo T5, guidata da Filippo Luna, imprenditore dorico classe 1981 che è anche il direttore delle operazioni di Aira a livello nazionale.

L’ecosistema clean energy-tech di Aira comprende pompe di calore di ultima generazione, pannelli solari, batterie di accumulo e offerta luce: in poche parole, elettrificazione all’ennesima potenza per eliminare il gas, e far risparmiare consumatori e famiglie. La promessa è quella di “passare da una caldaia a gas a una pompa di calore, risparmiando oltre il 40% sul costo del riscaldamento e riducendo le emissioni del 75%, senza alcun cambiamento del proprio stile di vita”, sottolinea l'azienda.

Velocità nell’installazione, agevolazioni per i clienti nel pagamento e supporto nell’ottenimento delle detrazioni fiscali tra le garanzie offerte dalla società, che ha stretto una partnership con Dolomiti Energia, fornitore di energia rinnovabile 100% certificata, con cui è nata “Simply The Best Energy", offerta dedicata a chi sceglie una pompa di calore Aira, con tariffa a prezzo variabile e uno sconto del 10% sul PUN (Prezzo Unico Nazionale), il miglior prezzo al kWh in Italia.

Al momento, l'offerta di Aira è disponibile in sei Regioni – Marche, Lombardia, Piemonte, Lazio, Abruzzo e Umbria – e proseguirà la sua rapida espansione. Oggi il team di Aira Italia è di 150 persone, composto da consulenti energetici, tecnici e ruoli commerciali: come detto, il passaggio chiave è stata l'acquisizione della società marchigiana di installazione TermoCinque Panzini, finalizzata all'inizio di quest'anno, con cui Aira si è assicurata specialisti locali e la necessaria competenza nel mercato italiano. L'ambizione della società è quella di assumere 4.000 persone nel prossimo decennio, e di istituire le Aira Academies in tutta Italia per formare i propri consulenti energetici.