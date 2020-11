X Factor 2020, giovedì doppia eliminazione: a rischio i Little Piece of Marmelade

Come per la scorsa settimana a X Factor 2020 torna lo spauracchio della doppia eliminazione. Nella prima manche i cantanti in gara si esibiranno insieme ad un’orchestra e porteranno delle cover, nella seconda, invece toccherà agli inediti (ad eccezione di Mydrama e Casadilego). A contare in questo quinto live saranno le visualizzazioni, il meno ascoltato della settimana andrà al ballottaggio. Per gli analisti di Stanleybet.it i più a rischio sono i marchigiani Little Piece Of Marmelade a 1,90 (a quota 25,00 nella sezione Vincente) e CmqMartina a 2,20.

Cambio di guardia nella categoria “Giudice Vincente” con Manuel Agnelli a 1,85 che scavalca Hell Raton a 2,75. Continua a scendere vertiginosamente la quota sul Vincente per i Melancholia che passano da 2,75 a 2,10, tallonati da Blind da 3,75 a 2,75, unico cantante della categoria di Emma Marrone (3,50). Chi ha ancora la squadra al completo è Manuelito aka Hell Raton con le Under Donne, anche se l’offerta dei traders si è alzata rispetto alla prima puntata dei live: Casadilego ora vale 5,50 volte la posta, Mydrama 8,00 e Cmqmartina si allontana sempre di più dal podio a 20,00. Come per Emma, un concorrente in gara anche per Mika (15,00), N.A.I.P. che canterà Storia d'Amore di Adriano Celentano e il suo inedito Partecipo ora è proposto a12,00.