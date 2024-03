Voci ed Iniziative di Pace: seminario di approfondimento ad Ancona. Il sindaco Silvetti consegna la fiaccola della pace

ANCONA – Prosegue l’impegno dell’Associazione dei Comuni a favore della pace ed Ancona è stata scelta per ospitare l’incontro sul tema “Voci ed Iniziative di Pace” in programma venerdì 8 marzo dalle ore 9.30, nella sala convegni della Domus Stella Maris a Torrette di Ancona. L’iniziativa, organizzata da Anci Marche, l’Area Cooperazione Internazionale di Anci e il Coordinamento Nazionale dei Direttori e Segretari delle Anci regionali, è coerente con le iniziative già svolte a sostegno della pace. Nello scorso ottobre la fiaccola della pace accesa sulla tomba di San Francesco ad Assisi avrebbe poi dovuta essere recapitata a Betlemme ma, a causa del conflitto, non è stato possibile farlo e quindi verrà consegnata direttamente a Padre Ibrahim Faltas, Vicario Generale della Custodia della Terra Santa, che parteciperà all’evento ad Ancona, dal Sindaco di Ancona Daniele Silvetti, da Mons. Spina e da Alberto Rossi di Frittelli Maritime Group che sostiene il progetto.

L’avvio dei lavori moderato da Marcello Bedeschi, Coordinatore Nazionale dei Direttori e Segretari delle Anci regionali prevede i saluti di Daniele Silvetti, Sindaco di Ancona, di Mons. Angelo Spina Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Ancona-Osimo e di Francesco Acquaroli Presidente Giunta Regione Marche. Quindi l’introduzione dei lavori sarà a cura di Marco Fioravanti Presidente di Anci Marche a cui seguiranno gli interventi di Maria Terranova, Sindaco di Termini Imerese e Vicepresidente Nazionale di Anci, Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro Capitale della Cultura 2024 e Stefania Proietti Sindaco di Assisi. Per tenere accesi i riflettori anche sulla guerra in Ucraina in corso da due anni seguiranno gli interventi di Anna Scavuzzo, Vicesindaco di Milano. Paolo Calcinaro, Sindaco di Fermo e Vicepresidente vicario di Anci Marche e Massimo Seri Sindaco di Fano che hanno partecipato ad una missione in Ucraina promossa da Anci tenutasi lo scorso ottobre.

Saranno presenti all’evento anche il sindaco e il capo di gabinetto della città polacca di Wieliczka nei pressi di Cracovia che ha ospitato la Giornata Mondiale della Gioventù nel 2016 e che ha accolto moltissimi ucraini in fuga dalla guerra. La città di Wieliczka è gemellata con Fano. La sessione conclusiva dell’evento prevede le testimonianze di Padre Ibrahim Faltas e del giornalista Nello Scavo, inviato di guerra in Ucraina. Il Cardinale Edoardo Menichelli arricchirà il confronto con alcune riflessioni alle quali seguiranno le proposte presentate da Angelo Moretti, Portavoce Ufficiale del Mean, Movimento Europeo Azione Non Violenta e Antonio Ragonesi per l’Area Cooperazione Internazionale di Anci. L’evento è aperto alla partecipazione degli amministratori e di tutti i cittadini sensibili a tale problematica.