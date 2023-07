"Scoperte e Rivelazioni, Caccia al tesoro dell'arte": una serata con Vittorio Sgarbi

NUMANA - La rassegna "Non a Voce Sola", giunta alla sua quattordicesima edizione, si propone anche quest’anno di essere luogo del racconto del femminile e del dialogo fra i generi. Il tema scelto che farà da fil rouge a tutti gli appuntamenti sarà "La trama dello sguardo". La riflessione filosofica e poetica sul tema vuole porre l’attenzione su uno sguardo nuovo, laterale ed inclusivo, non giudicante, da cui può nascere una trama capace di farsi narrazione, memoria e storia. Solo avendo contezza di questo sguardo, spesso nascosto, laterale, seppellito fra le pieghe della storia sarà possibile un dialogo con l'altro, con il maschile per il raggiungimento di una comune e differente libertà.

Diversi ospiti saranno chiamati a dialogare attorno questo tema così come il critico d'arte, politico, saggista Vittorio Sgarbi. Lunedì 24 luglio alle ore 21,15 in Piazza del Santuario a Numana sarà al timone del nono appuntamento in un intervento titolato "Scoperte e Rivelazioni. Caccia al tesoro dell'arte".

In veste di critico d’arte, Vittorio Sgarbi è sempre andato alla ricerca della bellezza. Molte opere artistiche, però, possono rimanere nascoste, oppure essere dimenticate, per molteplici ragioni. E in questa suo nuovo libro il sottosegretario alla cultura va proprio alla ricerca di tesori inestimabili da riportare alla luce. Percorrendo diversi chilometri in tutta Italia per un viaggio che, sottolinea l’autore, è lungo più di 50 anni, si reca in musei e case d’aste, palazzi e chiese in luoghi remoti; studia cataloghi e osserva le opere in prima persona. Un percorso dagli esiti straordinari: scopre infatti un busto di Canova in una collezione privata, nonché nuove opere di Guido Cagnacci, Lorenzo Lotto e Guercino. Ma individua anche un Caravaggio a Madrid: un caso diventato di rilevanza mondiale. Tra le opere ‘ritrovate’ ci sono, inoltre, varie rappresentazioni della Madonna con bambino risalenti al trecento o al quattrocento, dimenticati per molto tempo. L'intervento a Numana renderà conto di questo viaggio affascinante attraverso l'arte alla caccia di tesori nascosti.