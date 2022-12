Vertenza Villa Adria, terza proclamazione di sciopero per il contratto collettivo della sanità privata

ANCONA - Due giorni di sciopero per l’intero turno a Villa Adria, mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre, proclamato da Fp Cgil e Fp Cisl. Per l’occasione, si svolgerà un presidio mercoledì 21 davanti alla struttura (via Flaminia 326, An), dalle ore 11 alle ore 12,30. La protesta si lega alla vertenza per il riconoscimento del contratto collettivo della sanità privata. E’ dal 17 ottobre che i lavoratori sono in sciopero: quella del 21 e del 22 è la terza proclamazione consecutiva.