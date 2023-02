Lavori al sovrappasso di Torrette, via Conca chiusa al traffico: gli orari

ANCONA - Via Conca resterà chiusa a partire dalle ore 22 di domenica 19 febbraio fino alle 6 di lunedì 20 febbraio per lavori di realizzazione del sovrappasso pedonale che collegherà il parcheggio di via Metauro all'area ospedaliera. La strada sarà chiusa dalla rotatoria dell'ospedale. Anas chiuderà lo svincolo per Torrette/Ospedale della Statale 16.