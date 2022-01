Open day vaccini, dosi senza prenotazione: quando e dove

Quarto fine settimana di Open Day nelle Marche per i cittadini over 18. Continua la campagna della Regione Marche ed Asur per accelerare le somministrazioni della terza dose anche alla luce delle novità emanate dal Governo, che ha autorizzato dal 10 gennaio il richiamo booster dopo 4 mesi (120 giorni) dalla seconda dose e fissato dal 1° febbraio la scadenza del Green Pass dopo sei mesi. Dal 15 febbraio gli over 50 inoltre, dovranno avere il super Green pass per accedere ai luoghi di lavoro pubblici o privati. L’accesso agli Open Day non sarà illimitato: all’arrivo bisognerà dotarsi di numero fino ad esaurimento dei posti disponibili in base alle dosi e al personale sanitario disponibile nelle sedi. Si ricorda che per le prime dosi l’accesso alle sedi vaccinali è possibile ogni giorno senza prenotazione.

Area Vasta 1

Sabato 29 gennaio:

PESARO - PVP Iper Rossini via Juri Gagarin h.8.30 -13: 100 dosi (insieme al recupero terze dosi anticipate)

FANO - PVP Codma via T. Campanella h. 14-20: 100 dosi (insieme al recupero terze dosi anticipate)

Domenica 30 gennaio:

FANO - PVP Codma via T. Campanella h. 14-20: 100 dosi (insieme al recupero terze dosi anticipate)

Area Vasta 2

Sabato 29 gennaio:

SENIGALLIA - PVP Caserma Vigili del Fuoco Via Arceviese H. 8-13 / 14-18: 200 dosi (insieme a recupero terze dosi anticipate)

FABRIANO – Via di Vittorio 1 (ex CRI) h.9-13 / 14 -18: 500 dosi

Domenica 30 gennaio:

FABRIANO – Via di Vittorio 1 (ex CRI) h.9-13 / 14 -18: 500 dosi

Area Vasta 3

Sabato 29 gennaio:

CAMERINO Località Vallicelle h.8 -13: 100 dosi (insieme al recupero di terze dosi anticipate)

Domenica 30 gennaio:

MACERATA Centro vaccinale via Teresa Noce h. 8-13: 300 posti (insieme al recupero terze dosi anticipate)

Area Vasta 4

Sabato 29 gennaio:

MONTEGRANARO Ex Ospedale: h. 8.30 - 19.30: 600 dosi