Vaccini, boom di richieste: programmate aperture straordinarie

Aperture straordinare al centro vaccinale di Fabriano. A comunicarlo è la direazione dell'Area Vasta 2. «A seguito delle numerose richieste pervenute - si legge - per le vaccinazioni anti Covid-19 e in attesa che la Protezione Civile individui un centro vaccinale di dimensioni maggiori che consentirà l’aumento delle prenotazioni, si informa che il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Area Vasta 2 organizza due giornate di apertura straordinaria mercoledì 8 dicembre e sabato 11 dicembre prossimi presso il Pvp (Punto Vaccinale di Popolazione - locali Centro Commerciale il Gentile - via B.Gigli) rivolte alla popolazione dell’ambito territoriale n.10 (comuni di Fabriano, Sassoferrato, Genga, Cerreto d’Esi, Serra San Quirico)».

Poi si specifica: «Ci si potrà presentare con accesso libero nell’arco delle due giornate. Medici e operatori sanitari saranno presenti dalle ore 9 alle ore 15 e dalle ore 16 alle ore 22 per l’effettuazione delle vaccinazioni a tutte le fasce di età già autorizzate con un limite dato dalla disponibilità del centro vaccinale (20 vaccinazioni all’ora). Al fine di favorire le operazioni di registrazione e segreteria, si invitano i vaccinandi a presentarsi muniti di tessera sanitaria e con i moduli già compilati che sono reperibili sul sito ufficiale dell’Asur Marche. Si raccomanda il rispetto delle distanze di sicurezza e la massima collaborazione da parte di tutti. Si ringraziano gli operatori del Dipartimento di Prevenzione, Ospedalieri e del Distretto che si sono resi disponibili e la Protezione Civile per questa iniziativa”.