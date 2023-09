Contrastare le truffe agli anziani, il Ministero finanzia il progetto della Polizia locale

ANCONA- Il progetto per contrastare le frequenti truffe agli anziani predisposto dalla Polizia locale dorica è stato finanziato dal Ministero degli Interni con 17mila euro. Obiettivo dell’iniziativa è prevenire il fenomeno. La Giunta nella seduta odierna ha dato il via libera al recepimento di questi nuovi fondi statali, che sosterranno il nuovo progetto per l'anno 2024, il quale prevede attività informative e di sensibilizzazione. «Le truffe a danno dei nostri anziani suscitano allarme sociale e avvengono in diversi modi e forme – afferma il vice sindaco e assessore alla Sicurezza Giovanni Zinni -. Lo strumento della prevenzione sembra essere quello che maggiormente incide sui comportamenti da adottare da parte dell'anziano per evitare il pericolo della truffa e per non cadere nel raggiro. Ringrazio quindi per questo sia la Prefettura di Ancona che ci sostiene in questo percorso che la Polizia Locale che ha predisposto il progetto».