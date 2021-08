Tamberi d’oro, Luna piange di gioia: «Gimbo un esempio, non pensavo di vivere tali gioie»

Non ha trattenuto le lacrime il presidente del Coni Fabio Luna al momento dell’incontro con il campione olimpico anconetano Gianmarco Tamberi nel corso dell’evento organizzato al Palaindoor dalla Fidal regionale:

«Non so se merito ciò che sto vivendo in questi giorni ma posso dire di non aver mai pensato di vivere gioie simili in questo ruolo. Se me lo avesse detto qualcuno l’avrei preso per pezzo. Mi sento fortunato e ringrazio chi ha permesso tutto questo. Il Coni ha aiutato Gianmarco permettendo alla sua componente (la famiglia, ndr) di essere a Tokyo perché era giusto che ci attivassimo in questa direzione. Gimbo è un esempio mentre a Marco, allenatore di grande valore, dico grazie per come sta crescendo intere generazioni di campioni».