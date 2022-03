Supercinema Coppi, asta deserta: le serrande sono ancora abbassate

ANCONA- E’ andata ancora deserta l’asta per l’aggiudicazione del Supercinema Coppi di corso Carlo Alberto. In uno dei “luoghi” storici della città, che in passato proiettò pellicole di assoluto valore e successo (su tutti la Stanza del figlio di Nanni Moretti), non si riesce a trovare uno sviluppo futuro e l’unica speranza resta quella di un nuovo appuntamento a prezzo ulteriormente ribassato. L’ultima asta, con il bene non aggiudicato, partiva da una base di 450mila euro rimasta senza rilanci.

L’edificio, chiuso da quattordici anni, contiene attualmente 550 posti a sedere e potrebbe essere destinato anche a qualcos’altro qualora non si riescano a trovare sviluppi. In passato c’era anche un’idea di destinarlo e renderlo il secondo teatro cittadino ma la strada non fu più percorsa. Stessa sorte del Coppi è toccata anche al Cinema Mr.Oz, un altro “monumento” del passato che non riesce a trovare il suo domani.