Stadio, rischio tamponi anche per i vaccinati: giovedì si decide

Tamponi per andare allo stadio anche per i vaccinati? Le percentuali di una decisione affermativa sono in forte rialzo in queste ore e rientrano all’interno di una serie di misure potenzialmente applicabili dalle autorità verso gli eventi che risultano a rischio assembramenti (stadi, discoteche, concerti ecc.).

Sarà decisiva la prossima cabina di regia del Governo, fissata per giovedì 23 dicembre, in cui si discuterà delle varie misure da adottare anche in vista del Capodanno. E nell’ottica larga di queste misure anche il tema stadi sarà posto all’ordine del giorno su indicazione del Comitato tecnico scientifico.