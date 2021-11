Sostegno per gli apicoltori, Coldiretti applaude la Regione: «Arrivata la risposta che volevamo»

Tra gelate e siccità per gli apicoltori è stata una stagione terribile arrivata dopo anni comunque complicati per via del meteo. Le api e gli apicoltori sono sono l'anello più vulnerabile e suscettibile di fronte all'evidenza del cambiamento climatico. «Da anni il patrimonio zootecnico apistico è in forte diminuzione e il settore in grave difficoltà economica- si legge in una nota di Coldiretti- per questo abbiamo più volte chiesto Regione un sostegno specifico e ora siamo soddisfatti della risposta che è arrivata».

«La presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni, e il direttore Alberto Frau- continua la nota di Coldiretti- esprimono soddisfazione per la notizia dell’intervento da 540mila euro che la Regione Marche ha stanziato per sostenere gli apicoltori professionali penalizzati nel corso dell’anno da un meteo impazzito con bruschi cambi tra siccità e gelate che hanno letteralmente azzerato alcune produzioni come l’acacia e ridotto al minimo tutte le altre come il castagno (minima sui Monti Sibillini con l’Ascolano a limitare i danni), il millefiori estivo e quello primaverile (salva la provincia di Macerata) o il girasole».