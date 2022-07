Sciopero, disagi in vista per chi si muove in treno: orari e dettagli

Maggiori informazioni sui servizi minimi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali di Trenitalia, presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie o al numero verde gratuito 800 89 20 21.

ANCONA - Sciopero del personale direzione AV di Trenitalia. Braccia incrociate dalle 9 alle 17 del 22 luglio 2022. Regolari i treni regionali e di lunga percorrenza. Trenitalia fa sapere, infatti, che circoleranno regolarmente i convogli regionali, Intercity e Frecce in occasione dello sciopero proclamato dalla segreteria regionale delle Marche del sindacato Orsa. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

