«Aprire le visite ai parenti nelle Rsa e ospedali», incontro in Regione con i promotori di "Riapriamo le porte"

ANCONA - Domani presso la sede della Regione Marche, i promotori di “Riapriamo le porte" incontreranno l'assessore Saltamartini. «L'operazione "Riapriamo le porte", è una serie di presidi per la ri-umanizzazione delle cure. Dopo un primo giro sotto ospedali e RSA d'Italia, un secondo giro sotto le regioni, e un terzo giro sotto il ministero della salute, abbiamo ottenuto l'abrogazione del green pass prima della naturale scadenza, per ripristinare le visite dei parenti soprattutto in questo periodo di festività. Tuttavia le restrizioni sulle visite dei parenti si sono cronicizzate nelle nuove prassi clinico-assistenziali- si legge in una nota- In ospedali ed RSA, nonostante l'abrogazione del verde pass, insistono regolamenti difformi che, cambiando da ospedale a ospedale e da reparto areparto, confini diverse gradualità di limitazioni come se privare la persona della sua dimensione relazionale fosse un normale prezzo da pagare in cambio di terapie volte alla guarigione, in tempo di post-covid. Urge proseguire la nostra sollevazione critica popolare per spezzare consuetudini foriere di discriminazioni e disumanizzazione dei percorsi di cura.Dall'assessore alla salute Saltamartini, noi rivendichiamo:

1. Rimozione di ogni restrizione fisica e/o temporale sulle visite dei parenti come tornelli d'ingresso, prenotazioni, autorizzazioni, visite a giorni alterni, tempo max di visita 40';

2. Riapertura di pronto soccorso, rianimazioni e terapie intensive;

3. STOP alla tortura del tampone su pazienti e visitatori per il principio della “massima precauzione”.

La Regione Veneto, con una recente mozione, ha recepito le nostre istanze. Esortiamo il consiglio regionale delle Marche a seguire l'esempio Veneto.

Uniti in un fronte di opposizione extraparlamentare per determinare le scelte della politica locale e nazionale».