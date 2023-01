La solidarietà del Rotary Club di Osimo: le iniziative delle feste

OSIMO - Il Natale è, tra tutte, la festa più attesa, sentita e significativa dell’anno. E’ un momento che deve rappresentare gioia, amicizia, condivisione, solidarietà, fratellanza, serenità, pace e amore per tutti gli esseri umani, con particolare attenzione alle realtà più sensibili e fragili: famiglie in difficoltà, anziani, persone sole. E’ con questo spirito che il Rotary Club Osimo, in concomitanza con le festività natalizie, ha attuato una serie di iniziative, fortemente volute dalla presidente Sarah M.Howell, rivolte ai più deboli ed alla cittadinanza.

Due gli eventi di grande solidarietà che riaffermano la collaborazione, consolidata nel tempo, tra Rotary club Osimo e Caritas: la consegna di giocattoli messi a disposizione dal nostro socio Claudio Fammilume e la donazione di buoni spesa Eurospin, erogati con il ricavato della lotteria svoltasi durante la Festa degli Auguri, a favore delle famiglie/soggetti economicamente più svantaggiati.

Sono stati riproposti , in presenza, tre incontri musicali con il fisarmonicista Luigino Pallotta presso Residenza per Anziani Grimani Buttari , Fondazione Recanatesi-Residenza per Anziani e Casa di Riposo Padre Bambozzi.

La musica è uno splendido strumento che apre ogni spazio di memoria negli anziani e li rende felici e pieni di gioia e con la fisarmonica di Luigino Pallotta, il Rotary Club Osimo ha addolcito le loro naturali malinconie e nostalgie: musica, canto e anche ballo.

Dopo la sosta forzata degli ultimi due anni dovuta all’emergenza pandemica, la Fondazione dei Rotariani del Club di Osimo ha riproposto l’appuntamento con il Gospel. Il concerto, tenutosi presso il Teatro La Nuova Fenice di Osimo, è stato soprattutto l’occasione per offrire alla cittadinanza un evento artistico di primario rilievo e far vivere l’atmosfera natalizia grazie alla magia del Gospel.Di scena The Washington Gospel Singers un ensemble di musica gospel composto da cantanti d’élite del Distretto di Washington noti per il loro suono brillante, le armonie energetiche e le sfumature ritmiche.

Il Rotary Club Osimo ha inoltre aderito al progetto distrettuale “Un panettone per la Polio” per la lotta alla poliomelite, sostenendo una campagna di vaccinazioni nei Paesi ancora afflitti da questa terribile malattia. “ Abbiamo cercato di indirizzare i nostri sforzi in attività che fossero in sintonia con il clima natalizio e soprattutto all’insegna della solidarietà – ha detto la Presidente Sarah Howell – continueremo nei prossimi mesi nel nostro impegno a realizzare iniziative utili alla crescita della nostra comunità.”