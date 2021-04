Riscaldamenti, prorogata la possibilità di tenere accese le caldaie

Il Comune di Falconara fa sapere che è stata prorogata fino al 25 aprile la possibilità di mantenere accesi i riscaldamenti. E’ stata pubblicata oggi l’ordinanza con la quale si decide che i termosifoni «potranno restare accesi fino a 12 ore al giorno negli edifici pubblici e privati. La decisione è stata presa in considerazione del calo delle temperature previsto anche per la prossima settimana».

Intanto l'associazione di categoria Confartigianato imprese Ancona, Pesaro e Urbino fa sapere che: «L'iniziativa è nata su sollecitazione di Confartigianato Impianti alle amministrazioni comunali, per dare continuità alla normativa nazionale, a fronte delle condizioni meteo non ancora ottimali. Un modo per agevolare il lavoro degli operatori ed evitare disagi, in particolare, alla popolazione vulnerabile e agli anziani. Le amministrazioni di Ancona, Pesaro, Urbino, Osimo e Falconara Marittima hanno già pubblicato le relative ordinanze. In attesa i Comuni di Castelfidardo, Jesi, Fabriano, Senigallia e Fano. I restanti Comuni emetteranno successivamente le ordinanze».

