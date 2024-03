Ex Fanesi a Falconara, il salto di qualità progettuale: la struttura sarà in acciaio

FALCONARA MARITTIMA - Il progetto di riqualificazione dell’ex Garage Fanesi di Falconara compie un salto di qualità. Anziché in cemento armato la nuova struttura sarà realizzata con travi e pilastri in acciaio, una ‘ossatura’ di maggior pregio, molto più sicura e la cui costruzione ridurrà al minimo i disagi per i residenti e per tutti i frequentatori del centro città. La proposta è stata avanzata dalla ditta d’appalto, la Francucci di Treia, che si farà carico del maggior esborso richiesto dalla progettazione e dalla realizzazione del nuovo assetto, anche in termini di costi dei materiali. L’amministrazione comunale, consapevole del grande miglioramento che si otterrà con la struttura in acciaio, ha subito accettato.

In queste settimane dunque, completata la demolizione del vecchio edificio e la rimozione delle macerie, è stata avviata una rivisitazione del progetto, che si basa su nuovi calcoli. Il cantiere ripartirà subito dopo Pasqua. Non è previsto un allungamento dei tempi, perché la struttura in acciaio accorcerà la durata del cantiere. L’area dei lavori, inoltre, sarà molto più pulita e ordinata: una volta realizzate le fondamenta, saranno fatti arrivare travi e pilastri in acciaio che saranno posizionati e fissati immediatamente, senza bisogno di realizzare le strutture sul posto con un via vai di betoniere e la dispersione di polveri. Questo aspetto è stato considerato di vitale importanza, trattandosi di un’area in pieno centro città.

Restano invariati l’aspetto esteriore e la suddivisione degli spazi interni. Il progetto, finanziato con fondi Pnrr per oltre 5milioni di euro, prevede il mantenimento della facciata storica di inizio Novecento, mentre lo spazio sarà riorganizzato per adeguarsi alle nuove funzioni. Il Fanesi, affacciato sulla centralissima piazza Mazzini, cuore commerciale della città, accoglierà gli uffici dell’Anagrafe, la sede della polizia locale, una ludoteca per i più piccoli, un circolo ricreativo per gli anziani e spazi per il cooworking con postazioni pc per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

Il progetto ‘MIriQUAlifico’, elaborato dai tecnici comunali, fa leva soprattutto sul recupero di un edificio abbandonato affacciato sulla centralissima piazza Mazzini e ha ottenuto il finanziamento che permetterà di trasformare la vecchia autorimessa, eterna incompiuta, nel nuovo protagonista del centro città. «L’utilizzo dell’acciaio permetterà di rendere l’opera ancora più resistente – è il commento del sindaco Stefania Signorini – perché il materiale è antisismico e ha una durata di oltre 350 anni. Il nuovo Fanesi rappresenterà un grande polo di integrazione e scambio intergenerazionale, perché oltre ai servizi pubblici ospiterà locali destinati a tutte le età, dai bambini, ai giovani, fino agli anziani».