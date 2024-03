Riparare auto elettriche e ibride: concluso il corso di CNA

JESI - Si è concluso lo scorso martedì 5 marzo, presso la sede della CNA di Jesi, il corso di formazione destinato agli autoriparatori per operare in sicurezza sulle vetture ibride ed elettriche (cosiddetto Pes- Pav-Pei). Il corso, della durata di 16 ore è stato tenuto dall’ Ing. Arturo Cavaliere, esperto in automotive, ed ha avuto una impostazione sia teorica che pratica con prove di intervento su un’autovettura presso una autocarrozzeria associata.

I partecipanti, titolari e dipendenti di aziende di autoriparazione della provincia, hanno acquisito le competenze per poter effettuare in sicurezza, secondo le norme tecniche, gli interventi di riparazione e manutenzione su questa tipologia di veicoli, i quali possono presentare rischi importanti relativi al contatto con elementi in tensione.

CNA Ancona è concretamente impegnata sia nell’affiancare le imprese di autoriparazione nel costante aggiornamento tecnico a loro richiesto dall’evoluzione tecnologica, sia nella formazione relativa alla sicurezza sul lavoro: la diffusione della cultura del rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori è uno dei cardini ormai storici della “politica” che CNA Ancona promuove nel territorio.