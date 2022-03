Piazza d’Armi, verso il primo step: lavori da assegnare entro la fine dell’anno

Piazza d’Armi inizia ad accelerare verso il primo step di lavori. La storica piazza del mercato anconetana subirà, finalmente, il restyling annunciato per un investimento complessivo di 7,3 milioni grazie anche ai finanziamenti del Programma nazionale della qualità dell’abitare su cui il Comune è intervenuto prontamente. Tuttavia, visto il 253° posto nella graduatoria nazionale del bando l’amministrazione Mancinelli ha deciso di dare il via al rinnovamento utilizzando fondi statali o mutui propri. E allora arriva la prima notizia e cioè che entro la fine dell’anno c’è tutta la volontà di assegnare i lavori del primo stralcio.

L’intervento complessivo prevede al centro della piazza un nuovo mercato coperto da 2000 mq e un secondo edificio concepito per ospitare bar, ristorazione e negozi. Il primo lotto prevede la realizzazione, nell'area dell'attuale campo sportivo, del nuovo mercato comunale, con la sistemazione dell'area adiacente. In parallelo si procederà alla demolizione dei fabbricati presenti nell'area del futuro centro di interscambio tra trasporto pubblico extraurbano e urbano, anche per realizzare parcheggi provvisori a servizio del mercato durante la fase di realizzazione dell'intervento.

Successivamente si punterà sulla creazione degli spazi commerciali e della restante piazza a conclusione dell’intero progetto. L’amministrazione procederà con tre lotti funzionali, finanziabili con l’accesso ai mutui se non dovesse sbloccarsi – come detto – l’erogazione dei fondi governativi.