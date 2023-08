Beni culturali, dal Mit arrivano fondi per interventi di recupero a Loreto

“In arrivo 150mila euro per Palazzo Illirico a Loreto. I fondi, stanziati con decreto del Mit guidato da Matteo Salvini, sono destinati alla progettazione e all’esecuzione di interventi di recupero, restauro e consolidamento. Risorse importanti per tutelare e conservare edifici come questo, bene inestimabile del nostro patrimonio culturale”. Lo comunica il segretario regionale della Lega Marche Giorgia Latini.

“Il MIT ha investito milioni su un’icona delle Marche nel mondo come Loreto il che testimonia, ancora una volta, quanto forte sia l’attenzione della filiera di governo Lega per la nostra regione – conferma il segretario della Lega Provincia di Ancona Elena Campagnolo – Palazzo Illirico un unicum con la Basilica e il palazzo Apostolico: puntare alla conservazione equivale a mantenere in piena efficienza uno dei motori dell’economia della cultura nelle Marche e in Italia di cui, Loreto è un autorevole testimonial ante litteram”. “I fondi per il consolidamento di Palazzo Illirico fanno riscontro alla necessità, espressa più volte dalla Lega Loreto, di investire nelle strutture ricettive in funzione delle esigenze del moderno turismo – conclude Paolo Albanesi, consigliere comunale e responsabile cittadino della Lega - Palazzo Illirico è un potente collettore dei flussi turistici, indispensabile, nell’attuale assetto della ricettività lauretana, per attivare una nuova progettualità turistico-culturale”.