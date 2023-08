La prima donna tranviera di Ancona va in pensione: «La mia è una passione, guidare mi emoziona»

ANCONA- Fu una novità assoluta per Ancona: una donna alla guida di un autobus. Agnese Lazzari è stata la prima tranviera del capoluogo e dopo 32 anni di servizio alla Conerobus (prima si chiamava Atma) il 30 giugno 2023 è andata in pensione. «La mia prima corsa risale al 1° luglio 1991, la 3, quella che porta a Posatora. Avevo 25 anni- ricorda commossa la signora Agnese-. Quando ho iniziato l’azienda si chiamava Atma. Ho guidato filobus e autobus di linea urbana ed extraurbana, ho fatto l’ascensorista al Passetto e l’agente di polizia amministrativa, ovvero il controllore». Come mai la scelta, considerata insolita 30 anni fa, di guidare un autobus? «Mia sorella guidava il camion, mia madre il trattore in campagna. Io a 4 anni volevo guidare il trattore. La mia è una vera e propria passione, qualcosa che mi emoziona e ne ho avuto la conferma quando ho guidato l’autobus per l’ultima volta. Non penso di essere stata coraggiosa per aver fatto un lavoro insolito per una donna, per me è stato un piacere. Di coraggio ce ne vuole per stare in mezzo al traffico e alla gente, quello sì, perché può capitare di tutto».

Come è stato lavorare come unica donna tranviera in mezzo a tanti autisti uomini? «Sono stata l’unica donna nel comune di Ancona per 5-6 anni, oggi le autiste in azienda sono una quindicina su circa 300 autisti nella provincia di Ancona. Io sono stata ben accolta dai colleghi, mi hanno aiutato in questo lavoro. Gli anconetani sono stati molto gentili con me e curiosi di questa novità. Fortunatamente nei miei 32 anni di servizio non ho mai avuto problemi a bordo». Come sono cambiati i mezzi in questi 30 anni? «Ad esempio, quando ho iniziato il mezzo era meno elettronico, oggi invece c’è un computerino di bordo». Si parla molto di mobilità sostenibile, alla luce della sua esperienza, consiglia di lasciare l’auto a casa e di utilizzare invece il trasporto pubblico locale? «Per spostarsi consiglio di integrare bicicletta, autobus e treno senza utilizzare la macchina».

Guidato l’autobus per l’ultima volta, il pensiero della signora Agnese Lazzari va a tutte le persone che ha incontrato negli anni sugli autobus e nei capolinea, nonché ai suoi colleghi. «Vorrei salutare il quartiere di Posatora. Io sono di Arcevia, ma da anni vivo a Montemarciano. Quando sono arrivata ad Ancona ero spaesata, invece a Posatora ho trovato degli arceviesi e mi sono sentita a casa. Ringrazio Ancona che mi ha adottata, i grottaroli che prendevano l’ascensore, le persone che ho conosciuto durante il mio lavoro, i colleghi di allora e di adesso».