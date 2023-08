Addio autunno precoce, sta tornando il caldo: le tendenze meteo verso Ferragosto

La tregua è durata poco. Gli effetti della prima burrasca dell'estate 2023 stanno quasi per scemare e nei prossimi giorni ci aspettano nuovi giorni roventi. Ci sarà ancora da sudare (e d'altra parte siamo ad agosto), ma è meglio premettere subito che le temperature, per quanto in aumento, non raggiungeranno i valori dei giorni più caldi di luglio. Vediamo nel dettaglio cosa succederà e la tendenza meteo per la settimana che ci porterà a Ferragosto.

Quando torna il caldo in Italia

A partire da giovedì 10 agosto la situazione è destinata a cambiare. Come spiegano da 3BMeteo, l'anticiclone delle Azzorre, più mite, sarà infatti sostituito da quello africano con effetti prevedibili sul fronte delle temperature che sono destinate a superare (e non di poco) l'asticella dei 30° C. I valori termici torneranno sopra la media del periodo un po' ovunque, tant'è che domenica prossima (13 agosto) si potranno toccare punte di 37/38°C sulle regioni centrali e su quelle meridionali, mentre al Nord i termometri potranno raggiungere anche i 36/38°C. Nulla a che vedere con gli oltre 40° C di luglio, ma il caldo si farà comunque sentire. L'anticiclone dovrebbe tenerci compagnia almeno fino a Ferragosto. Una possibile svolta è invece possibile dal 17 agosto in poi quando i massimi anticiclonici potrebbero spostarsi verso Sud-Est lasciando scoperta parte della penisola (nella fattispecie le regioni più a Nord) a qualche temporale. Vista la distanza temporale però si tratta di una tendenza da prendere con una certa dose di cautela. Ne riparleremo nei prossimi giorni.