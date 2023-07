Come difendersi dal revenge porn e dai rischi della rete: la polizia torna in piazza per incontrare i cittadini

NUMANA - Continuano le iniziative di prossimità organizzate dalla Polizia di Stato nell'ambito del progetto "Estate insieme in sicurezza 2023" Sabato 15 luglio dalle 10.00 alle 12.00, in piazza Miramare di Marcelli di Numana, sarà presente il gazebo del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni Marche.

Gli operatori saranno a disposizione per spiegare ai cittadini ed ai vacanzieri come fronteggiare le minacce presenti sul web, con particolare riferimento alla prevenzione ed al contrasto della pedopornografia online, soprattutto in relazione alla protezione dei minori dai reati di revenge porn ed adescamento online. Ma non solo: spiegheranno anche come difendersi al meglio dalle truffe informatiche, spesso messe in atto attraverso false mail o messaggi social.