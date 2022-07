Un pezzo di storia lascia il centro, il Settimo Cielo si trasferisce: «Tavoli all'aperto e pizza ancora più buona»

JESI - Chi non ha mai mangiato una pizza al Settimo Cielo? A Jesi, possiamo garantirlo, praticamente nessuno. La storica pizzeria di via Gramsci è stata, almeno per una sera, la cucina di migliaia di jesini. Prima discoteca (negli anni '70), poi pizzeria e ristorante. Oggi, dopo oltre 50 anni, il Settimo Cielo chiude i locali di via Gramsci ed è pronto a ripartire nella nuova sede in via Cupramontana 10, a pochi passi dai giardini pubblici di viale Verdi. In vista dell'inaugurazione abbiamo fatto due parole con Gabriele Moretti, da 18 anni al timone dell'attività insieme a sua moglie Federica.

«E' stata una scelta necessaria - ci racconta - dettata da vari problemi presenti nei locali. Tra costi d'affitto proibitivi, infiltrazioni e aree diventate nel tempo fatiscenti ho pensato che il Settimo Cielo avesse bisogno di una rinfrescata. Un nuovo inizio diciamo. Per questo ho deciso di lasciare via Gramsci e di aprire un nuovo locale in via Cupramontana, dove per la prima volta i nostri clienti potranno mangiare anche all'aperto». Il nuovo Settimo Cielo avrà 50 posti en plein air e circa 100 nella sala interna: «Stiamo ultimando i lavori - continua Moretti - e fra pochi giorni saremo pronti per l'inaugurazione. Ho voluto investire su nuovi forni a legna e spero che la qualità dei nostri prodotti prossa crescere ulteriormente. Insieme ai miei collaboratori vogliamo fornire lo stesso servizio di sempre, fatto di cordialità, professionalità e cura del cliente». Per il taglio del nastro dovrebbe essere soltanto questione di ore: «Non c'è ancora una data precisa ma l'intenzione è quella di aprire entro fine mese. Speriamo di farcela. I nostri clienti possono comunque stare tranquilli, appena i lavori saranno conclusi comunicherò la data ufficiale sui nostri profili social e sul nostro sito internet. Non vediamo l'ora di iniziare».