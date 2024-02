Polizia Locale, settori tecnici ed amministrativi: previste nel 2024 dal Comune di Ancona 95 assunzioni

ANCONA - Dal potenziamento del Corpo di Polizia Locale, all’incremento del personale tecnico per l’attauzione dei progetti Pnrr, fino al personale educativo nei nidi comunali e agli assistenti sociali. Il Comune di Ancona andrà ad assumere nel 2024 ben 95 unità. Sono già stati pubblicati i bandi di mobilità per agenti di Polizia Locale, funzionari di vigilanza e operatori esperti tecnici mentre a breve saranno avviate anche procedure concorsuali. E’ questo il dato che emerge dal Piano triennale dei fabbisogni di personale che interessa il triennio 2024-2026. La giunta comunale, su proposta dell’assessore al Personale, Orlanda Latini ha dunque varato questa mattina l’importante documento che consentirà agli uffici di ottimizzare il lavoro.

Le maggiori assunzioni toccheranno il Corpo di Polizia locale tra agenti e funzionari di vigilanza, con l’obiettivo di assicurare una precisa strategia operativa finalizzata a garantire un maggiore presidio e controllo del territorio. Cospicue anche le assunzioni nei settori tecnici, soprattutto in vista delle sfide dettate dal Pnrr, con riferimento a figure di responsabilità e coordinamento ma anche a personale amministrativo a supporto delle strutture. Per il personale educativo dei nidi comunali, sono in programma assunzioni nell’arco del triennio, utili a garantire l’erogazione del servizio in forma diretta mantenendo l’attuale assetto di nidi a gestione interna.

Centrale anche l’incremento delle assunzioni di personale con profilo amministrativo per far fronte alle numerose cessazioni di queste figure e per fornire la necessaria struttura amministrativa a tutto l’Ente, sia nell’erogazione diretta di servizi (es. anagrafe, stato civile, servizi sociali), sia nel supporto ai servizi tecnici. A circa nove mesi dall’insediamento, l’assessore al Personale esprime la propria soddisfazione: «Pur nelle difficoltà amministrative e finanziarie, iniziano a vedersi i frutti concreti dell’azione governativa anche nel settore del potenziamento dell’organico comunale. Un organico – specifica l’assessore Latini – che negli anni ha visto notevolmente ridotto il proprio numero di dipendenti e che ora, nell’ambito della programmazione triennale del personale, si cerca di rafforzare, con una manovra che proseguirà anche negli esercizi successivi».