Stefano Accorsi a Jesi, cena al Gatto Matto dopo lo spettacolo teatrale

JESI - Grande successo per lo spettacolo di Stefano Accorsi "Azul. Gioia, furia, fede y eterno amor", scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca, andato in scena il 24 ed il 25 febbraio al Teatro Pergolesi di Jesi. L'attore bolognese ha poi scelto il ristorante Gatto Matto, in via Gramsci, per cenare insieme alla sua compagnia.