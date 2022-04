Passetto, riecco il “mare sotto casa”: «Prenotazioni alle stelle, i giovani sono aumentati»

ANCONA- Non solo Portonovo. L’estate degli anconetani inizia a spiccare il volo e lo fa “con ogni risorsa” a sua disposizione. Compresa la spiaggia del Passetto che ormai, negli ultimi anni, sta diventando sempre più una costante per Ancona e non solo:

«Le prenotazioni sono alle stelle, questo periodo è stato davvero ottimale sotto tutti i punti di vista – ha spiegato l’operatore Claudio Cerusico dello stabilimento “Il Valentino” – Ogni anno il gradimento aumenta sempre di più e iniziamo a non avere nemmeno più posti singoli per ombrelloni o lettini tante le richieste che sono arrivate. Gli stagionali hanno riconfermato tutti e, ripeto, le telefonate stanno fioccando. Il Passetto offre tante comodità, è un mare sotto casa e a costo zero come amo definirlo».

Guai a parlare di “estate di ripartenza”, la voglia di sole e di mare anche nei due anni precedenti non si è mai fermata: «Avendo una clientela perlopiù locale non ci siamo mai fermati. Il turismo non arriva molto dalle nostre parti, tende più a scegliere località prestigiose come Portonovo anche se negli ultimi tempi qualche forestiero in più lo stiamo vedendo». E nell’indice di gradimento non si parla di sole famiglie: «I giovani sono aumentati tantissimo. L’utenza resta più quella di una certa età ma stagione dopo stagione ci stiamo “ringiovanendo”».