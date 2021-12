Al Parco del Conero assegnato il “Premio Boselli” all’Expo Consumatori

ROMA - Daniele Silvetti, Presidente dell’Ente Parco del Conero ha ritirato a Roma nel corso di Expo Consumatori presso l’Università Niccolò Cusano, il “Premio Boselli” consegnato da Assoutenti. Nella motivazione si legge che il riconoscimento viene assegnato come “Area Protetta virtuosa per l’equilibrio tra sostenibilità ambientale e attività del consumo”.

«In questa tre giorni di Expo Consumatori 4.0, futuro circolare digitale, ho rappresentato il Parco del Conero e sono intervenuto al Workshop sul tema “La Carta del Consumo Circolare” che guarda ad un consumo sostenibile – ha detto il Presidente Silvetti – e ricevuto il premio dal presidente di Assoutenti Furio Truzzi e dal vice Gabriele Melluso». Assoutenti, Associazione Nazionale Utenti Servizi Pubblici, nasce nel gennaio 1982, fondata da Giuseppe Scrofina, per tutelare e promuovere i diritti fondamentali dei consumatori, in particolare degli utenti dei servizi pubblici. «Come ente strumentale della Regione – ha aggiunto Silvetti - è molto significativo ricevere questo riconoscimento che mi inorgoglisce e che condivido soprattutto con lo staff dell’ente. Il Direttore Zannini guida un team ridotto numericamente ma capace con professionalità, impegno e passione di gestire egregiamente le attività di questa area protetta. Tra gli obiettivi principali ci sono quelli della tutela e della valorizzazione del patrimonio di cui c’è stata affidata la gestione offrendo un servizio agli utenti, turisti e cittadini, che sia puntuale, trasparente ed efficace. Con il consiglio di amministrazione stiamo lavorando al piano delle attività di promozione del 2022 che valorizzerà le peculiarità del Parco del Conero e la sua riconoscibilità non solo ai turisti ma che saprà guardare a fare dei cittadini residenti nei comuni di Ancona, Numana, Sirolo e Camerano i primi protagonisti di queste attività».