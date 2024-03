Il mondo dello sport attraverso le sue discipline: inaugurato il nuovo murale alla palestra Persiani

ANCONA - Un nuovo dipinto murale alla palestra comunale Persiani è stato inaugurato domenica 24 marzo alla presenza dell'assessore agli impianti sportivi Daniele Berardinelli e del vicesindaco e assessore allo Sport Giovanni Zinni. L'opera rappresenta il mondo dello sport attraverso le sue discipline ed è stata realizzata dall'artista Skugio, a cui è stata commissionata dal Centro sportivo universitario - Cus Ancona, che gestisce la palestra.

"L'inaugurazione – afferma l'assessore Berardinelli – è stata l'occasione anche per conoscere più da vicino le attività che sotto la guida del Cus si svolgono all'interno di questi locali storici, che possono diventare un punto di riferimento per il quartiere e per l'intera città. E' intenzione dell'Amministrazione valorizzare sempre più luoghi come questo, anche creando sistemi virtuosi che nell'ottica del recupero di contenitori urbani attualmente non utilizzati possano offrire alle società sportive e agli atleti occasioni in più per la pratica delle diverse discipline". "La palestra Persiani – afferma il vicesindaco Zinni – grazie alla pratica sana dello sport e alla conduzione sempre attenta del Cus, rappresenta oggi un elemento di grande equilibrio in questa zona di Ancona. E' il segno di come lo sport possa essere coniugato quotidianamente e sistematicamente con il sociale e con la conduzione di corretti stili di vita, dentro e fuori la palestra, che non solo fanno bene agli atleti ma sono sicuramente di esempio e di stimolo anche per l'ambiente circorstante".

Il Centro sportivo universitario di Ancona, con il coinvolgimento della Federazione Arrampicata sportiva italiana (Fasi) e della Federazione italiana Judo, lotta, karate, arti marziali (Fijlkam), promuove all'interno della palestra le attività di arrampicata sportiva per bambini e adulti, lotta greco romana per adulti e bambini, boxe per adulti, capoeira per adulti, Mma per adulti, sala pesi per tutti, yoga e ginnastica funzionale.