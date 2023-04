Mare cristallino, buon cibo, panorami mozzafiato, la vacanza perfetta esiste. Sui social il video che fa sognare

NUMANA- Il mare cristallino, la spiaggia dorata, il pesce appena pescato, un buon bicchiere di vino, scorci e panorami mozzafiato. Sembra un sogno invece è tutto vero. Sono le splendide immagini del video promozionale di Numana per la stagione estiva 2023. Il Comune lo sta pubblicizzando sui suoi canali social e sta già ottenendo l’apprezzamento di quanti sono soliti frequentare la Regina del Conero. A questo video seguiranno poi altre campagne social. «Quest’anno abbiamo fatto un grande investimento nella promozione di Numana all’estero, soprattutto in Germania, Olanda e Belgio- afferma il sindaco Gianluigi Tombolini-. Faremo campagne mirate perché vogliamo recuperare i turisti stranieri persi negli ultimi anni a causa del Covid. Per noi la vera sfida è quella del turismo estero anche con l’obiettivo di destagionalizzarlo». Nel video Numana viene rappresentata come il luogo ideale per ricaricare le pile, dove godersi una vacanza senza stress. «Numana offre servizi impeccabili e di qualità- spiega il sindaco Tombolini-. La permanenza da noi è di 6,3 giorni, la più alta della Riviera del Conero. Chi viene a Numana trova il mare, la natura, la cultura e l’enogastronomia. C’è tutto ciò che serve per permettere alle persone di stare bene una settimana».

A proposito di destagionalizzazione del turismo, il Comune di Numana ha pensato ad una serie di eventi imperdibili per portare visitatori in primavera. Come ormai da tradizione, a Pasqua e a Pasquetta torna la Festa di Primavera, la mostra mercato sul lungomare nord di Numana e in via Litoranea a Marcelli. Le bancarelle di abbigliamento, artigianato, calzature, specialità alimentari saranno aperte dalle 9 alle 22. Non mancheranno poi artisti di strada e area giochi per i bambini. Il 23 aprile appuntamento con la Conero Running, il 14 maggio sarà la volta della Conero Triathlon Numana. Dal 2 al 4 giugno si terranno invece il torneo nazionale calcio a 5 – Banche BCC d’Italia e l’apnea campus Monteconero, uno stage in mare con il campione Gianluca Genoni.