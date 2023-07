Fontane danzanti, migliaia di persone in spiaggia. Lo spettacolo lungo il litorale falconarese

Si è tenuta nella serata di ieri, venerdì 28 luglio, la Notta bianca dei desideri, un evento che ha portato migliaia di persone a popolare il litorale falconarese per assistere al meraviglioso spettacolo delle fontane danzanti.

“Uno spettacolo magico - commenta il sindaco Stefania Signorini - con una spiaggia gremitissima per la nostra Notte dei Desideri: acqua, fuoco e musica insieme. Uno spettacolo che ho fortemente voluto e che sono felice abbia riscosso un tale successo.Vogliamo sottolineare con piacere la capacità di intrattenimento delle strutture ricettive falconaresi, in particolare di quelle della spiaggia. In questi anni, anche grazie agli investimenti e all’impegno degli operatori economici il nostro litorale ha avuto la capacità di offrire alle persone servizi di grande qualità a costi contenuti e molto competitivi”. La città offre di giorno una spiaggia a misura di famiglia, tranquilla e vigilata, con ristorazione, campi sportivi, giochi per bambini, corsi di ginnastica e la sera un po' più movimentata con la possibilità data dall’amministrazione di organizzare serate musicali nei giorni tra mercoledì e sabato fino alle 2 di notte con i limiti del regolamento comunale e tutti gli altri giorni fino a mezzanotte e 30 con i limiti di legge.

Tutto ciò cercando di contemperare sia le esigenze dei cittadini che vorrebbero una spiaggia attrattiva e movimentata con musica ed intrattenimento, sia le esigenze di una maggiore tranquillità di chi abita vicino a tali attività. “Sono convinto - aggiunge l’assessore Marco Giacanella, con delega al turismo - che la spiaggia rappresenti un elemento qualificante e attrattivo per Falconara. Siamo molto contenti e soddisfatti della riqualificazione attualmente in corso dell’84 esimo Battaglione di Palombina Vecchia e allo stesso tempo è un impegno dell’amministrazione quello di ricercare nuovi spazi da dedicare alla spiaggia libera. Quello di godersi e farsi rigenerare dal mare è un diritto che vogliamo sia proprio ed effettivo per ogni cittadino".