Successo per la navetta gratuita Marcelli-Portonovo, Brandoni: «Salgono 30-40 passeggeri a corsa»

NUMANA- È partita ieri, lunedì 7 agosto, e si è rivelata subito un successo, la navetta Linea U gratuita che fino al 10 settembre collegherà Marcelli a Portonovo passando per Numana e Sirolo. Un servizio fortemente voluto dal territorio e dagli operatori turistici a cui la Regione Marche ha dato una riposta concreta. L’iniziativa è stata presentata ufficialmente questa mattina al capolinea di Marcelli, in via Venezia di fronte allo Iat, dall’assessore regionale ai Trasporti Goffredo Brandoni con il sindaco di Numana Gianluigi Tombolini, il sindaco di Sirolo Filippo Moschella, l’assessore del Comune di Ancona Marco Battino e il presidente di Conerobus Muzio Papaveri.

«Dopo l’inaugurazione la scorsa settimana della linea gratuita Ancona (Stadio del Conero) – Portonovo- ha spiegato Brandoni-, abbiamo pensato anche ai Comuni della Riviera del Conero dove soggiornano la maggior parte dei turisti che d’ora in poi potranno raggiungere senza spesa e senza sforzi tutte le perle della nostra costa. Ieri nel primo giorno le corse hanno registrato una media di 30-40 passeggeri ognuna, a dimostrazione dell’utilità di questo collegamento sia dal punto di vista turistico che nella decongestione del traffico». La nuova linea turistica prevede una fitta e coordinata rete di servizi nell’area, con salita e discesa libera nel corso della giornata. Dieci le corse al giorno (tra le ore 07:00 e le ore 19:00), con frequenza oraria, utilizzando le fermate di TPL, già presenti e autorizzate, lungo i percorsi. Per gli orari delle corse: https://www.conerobus.it/media/3413/orari-linea-u.pdf.